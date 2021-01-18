Жительница Уней отдала мошенникам 10 раз по 55 тысяч рублей

Пенсионерка поверила мошенникам, подделавшим страницу ее подруги.

К Унинским полицейским пришла пострадавшая от мошенников 59-летняя местная жительница. Она поделилась, что в одной из соцсетей ей написала подруга, которая сообщила, что в честь новогодних праздников кредитная организация раздает клиентам по 3 тысячи рублей. И надо лишь дать реквизиты карты для зачисления, а потом присылать коды из SMS–сообщений для подтверждения «зачислений».

Однако с каждым новым кодом деньги таяли на счету пенсионерки. «Подруга» успокоила: банк «резервирует деньги на счете». Таким образом, у пострадавшей со счета произошло более 100 списаний на сумму 55 тысяч рублей. Когда деньги закончились, пенсионерка поняла свою ошибки и обратилась в правоохранительные органы.

Тогда выяснилось, что страница «подруги» является точной копией настоящей. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск мошенников.

Фото: Яндекс.Новости