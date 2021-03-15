Жительница Уней вызвала полицию, спасая дочь от пьяного отца

Инцидент произошел в прошлом году.

В апреле в полицию позвонила мать 11-летней школьницы, которая сообщила, что ребенка бьет отец. Когда оперативники приехали в квартиру, они обнаружили там нетрезвого мужчину. Увидев полицейского, мужчина обругал его, а затем ударил.

При проверке информация, о которой сообщала мать, подтвердилась. Выяснилось, что почти год 51-летний мужчина бил дочь и совершал иные насильственные действия в отношении девочки. По факту случившего было возбуждено уголовное дело.

Вину в содеянном мужчина признал. В настоящее время расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

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