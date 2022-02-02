Жительница Вятских Полян открыла ткацкий бизнес по соцконтракту

В Кировской области продолжается реализация проекта «Социальный контракт». В январе 2022 года было заключено 333 таких контракта, и большая часть из них – на открытие собственного дела.

Одной из жительниц региона, открывших свой бизнес благодаря поддержке государства, стала Наталья Туктаева из Вятскополянского района. С детства Наталья занималась рукоделием и переняла у своих бабушек секреты ткацкого мастерства.

Детское увлечение переросло в дело жизни. Повзрослев, девушка решила создавать тканые интерьерные изделия для дома. Взяв несколько уроков в Вятских Полянах, Наталья принялась за работу.

Из оборудования у девушки имелся настольный ткацкий станок. Когда заказов стало больше, Наталья задумалась об открытии своего дела. Помог социальный контракт. Наталья оформила самозанятость, докупила оборудование – бейкорезку и станок для намотки трикотажной пряжи и продолжила работу уже в больших масштабах.

– Когда знаешь, что продукция сделана из качественных материалов и своими руками, результатом всегда будешь довольна, — говорит девушка.

Сейчас мастерица планирует купить напольный ткацкий станок. Это позволит создавать более крупные изделия и нанять помощницу. Развивать бизнес Наталья собирается в онлайне. Девушка хочет зарегистрироваться на «Ярмарке мастеров» и других сайтах, торгующих готовыми изделиями.

По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, актуальность социальных контрактов растет с каждым годом. Так, в 2021 году с кировчанами было заключено почти 2,5 тысячи контрактов. 45 процентов их обладателей направили полученные средства на открытие своего дела.

В 2022 году последняя цифра выросла до 74 процентов. А общее финансирование соцконтрактов увеличилось с 311 до 327 миллионов рублей. Также с этого года кировчане могу подать заявление на заключение социального контракта через портал госуслуг.