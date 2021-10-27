Жительница Яранска обвинила мужа в избиении маленького сына

Жительница Яранск пойдет под суд за ложный донос на своего мужа.

Женщина пришла в правоохранительные органы и обвинила своего супруга в избиении ее малолетнего сына. Заявительницу предупредили об ответственности за ложный донос, но она все же написала кляузу и попросила привлечь мужа к уголовной ответственности.

Сотрудники следственного отдела провели проверку, в ходе которой факт избиения не подтвердился. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ.

Через некоторое время женщина призналась, что оговорила супруга. Мужчина не причинял вреда ребенку. Однако отвечать за ложный донос придется по полной.

Ранее кировчанку отдали под суд за ложное обвинение в изнасиловании.