Жительницу Кильмези оштрафовали за неправильно похороненную козу

Жительница Кильмези оштрафована на 4 тыс. рублей за нарушение требований ветеринарного законодательства.

Женщина захоронила в землю погибшую козу.

Согласно ветеринарным правилам, гражданам запрещено закапывать биологические отходы в землю, вывозить их на свалки, сбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, поля, леса, овраги и водные объекты.

Как сообщили в Россельхознадзоре, утилизация должна осуществляться путём захоронения в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах под наблюдением государственного специалиста в области ветеринарии.