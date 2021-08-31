Жительницу Оричей наказали за продажу арестованного автомобиля

Суд приговорил к обязательным работам на срок 150 часов жительницу Оричей.

Ранее в отношении неё возбудили исполнительное производство — женщина должна была выплатить деньги, которые получила по кредитному договору.

Приставы получили информацию, что у должника имеется в наличии автомобиль ВАЗ. На него был наложен арест с запретом на распоряжение имуществом. Однако вскоре выяснилось, что машина на месте хранения отсутствует — хозяйка продала её, что является преступлением, предусмотренным ст. УК «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

В случае уклонения от отбывания обязательных работ это наказание может быть заменено более строгим, в т.ч. лишением свободы.