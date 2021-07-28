Жительницу Яранска будут судить за истязание ребенка

Перед судом предстанет жительница Яранска, которую обвиняют в истязании ребёнка.

Как считает следствие, 41-летняя женщина с сентября прошлого года по март текущего систематически избивала «в воспитательных целях» свою дочь — ученицу младших классов.

В ходе следствия женщина частично признала вину. Она состоит на профилактическом учёте и ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию ребёнка.

Следователями собрана достаточная доказательная база. Дело направлено в суд.