Жителя Кильмезского района осудили за мошенничество при получении социальных выплат

Жителя Кильмезского района признали виновным в мошенничестве при получении социальных выплат.

Он скрыл от сотрудников центра занятости сведения о получении дохода в качестве страхового агента. В период выполнения трудовых обязанностей ему начислили свыше 90 тысяч рублей в качестве пособия по безработице.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 140 часов и взыскал с него компенсацию материального ущерба, нанесённого центру занятости, арестовав имущество.

Приговор суда в законную силу не вступил.