Жителя Кирова избили и ограбили на улице Луганской

40-летнего жителя Кирова избили и ограбили во дворе дома на улице Луганской. Потерпевший обратился в полицию.

Мужчина рассказал, что на него напал неизвестный. Сначала он избил свою жертву, а затем отобрал смартфон, кошелек с деньгами и пауэрбанк. Сумму ущерба кировчанин оценил в 9,5 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили нападавшего. Им оказался 27-летний житель Кирова, ранее уже имевший дело с полицией.

Задержанный рассказал, что искал на Луганской свои вещи, которые потерял ранее. Заметив мужчину, который якобы нашел пропажу, парень решил отнять свое имущество силой. Не найдя у кировчанина своих вещей, молодой человек решил отнять чужое.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Ведется следствие.

Ранее в Кирове подросток ограбил школьника, применив перцовый баллончик.