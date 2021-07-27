Жителя Кирова обвиняют в убийстве малолетнего ребенка

В Кирове предстанет перед судом мужчина, которого обвиняют в убийстве малолетнего.

По версии следствия, 11 мая он, находясь в состоянии опьянения, остался с 1,5-годовалым ребёнком своей знакомой.

Мальчик проснулся и начал плакать, чем мешал подсудимому отдыхать. В результате тот нанес ребёнку несколько ударов по голове, а затем выкинул его с балкона пятого этажа.

Мужчину арестовали, в ходе следствия он признал свою вину.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.