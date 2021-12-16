Жителя Кирово-Чепецкого района оштрафовали за непривитых свиней

Жителя села Кстинино в Кирово-Чепецком районе оштрафовали за непривитых свиней. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, владелец животных вовремя не идентифицировал, не вакцинировал и не обработал принадлежащих ему свиней против заразных болезней. Сделать это следовало в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий Кстининского сельского поселения.

По данному факту было возбуждено административно производство. По итогам его рассмотрения хозяин свиней оштрафован на 2 тысячи рублей.

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