Жителя Кировской области осудили за нападение на пенсионера

Вынесен приговор в отношении жителя Кирова, который обвинялся в разбойном нападении на 80-летнего пенсионера.

В апреле подсудимый проник в квартиру жертвы, представившись работником организации, проверяющей приборы учёта коммунальных ресурсов.

Он напал на пенсионера, нанёс ему несколько ударов в лицо и закрыл рот рукой, от чего тот потерял сознание.

Мужчина пытался найти сбережения, но крики потерпевшего, который пришёл в себя, заставили его скрыться с места преступления.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.