Жителя Кировской области осудили за сообщение о взрыве в жилом доме

Неприятное происшествие зафиксировано в Нолинском районе.

31-летний местный житель решил пошутить, но попал в суд. Подробности инцидента сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина употреблял алкоголь. Ему стало скучно, и он решил похулиганить. Для этого позвонил на линию вызова экстренных служб. Трубку взял дежурный, который спросил о том, что случилось. Молодой человек пояснил, у него есть достоверная информация о готовящемся теракте. Он знает, что в одном из домов в посёлке Медведок Нолинского района скоро произойдёт взрыв. Там заложена взрывчатка.

На место прибыли оперативные службы. Указанную территорию оцепили. Однако, бомбы там не оказалось. К звонившему возникли вопросы. Правоохранители его отыскали. Он уточнил, что всё придумал.

В результате было возбуждено уголовное дело. Статья — «Ложное сообщение об акте терроризма». На днях состоялся суд. Он признал мужчину виновным. Но с учётом того, что гражданин возместил все затраты, связанные с работой экстренных служб, прибывших на ложный вызов, приговор смягчили. Житель района теперь должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Фото: proufu.ru