Жителя Кировской области посадили за связь со школьницей

Районный суд вынес приговор по делу о сексуальных утехах с несовершеннолетней. На скамью подсудимых, а позже – в колонию отправился житель Омутнинска.

Как было установлено в ходе следствия, в мае мужчина, будучи нетрезвым, пригрозил своей знакомой убийством. У девушки были все основания опасаться, что угроза будет выполнена. А в июне мужчина вступил в близкие отношения с девочкой, которой не было еще и 14 лет.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Свою вину в содеянном подсудимый признал.

По совокупности преступлений суд отправил омутнинца в колонию на 3,5 года. Отбывать наказание мужчина будет «по общему режиму». В законную силу приговор уже вступил.

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