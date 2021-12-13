Жителя Кирса подозревают в нанесении смертельных травм

В отношении жителя Кирса возбуждено уголовное дело по ст. УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Как считает следствие, 3 декабря мужчины распивали в квартире спиртные напитки. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил собутыльника руками, после чего скрылся с места происшествия.

Через несколько дней потерпевшему стало плохо, его госпитализировали, но 12 декабря мужчина скончался от полученных травм.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.