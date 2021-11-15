Жителя Омутнинска госпитализировали после удара ножом

Житель Омутнинска попал в больницу после конфликта с знакомым. О происшествии сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября в доме на улице Кривцова. Компания мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент между двумя собутыльниками произошел конфликт на почве личной неприязни.

40-летний мужчина схватил нож и ударил 26-летнего знакомого в грудь. Раненому удалось выбежать из квартиры. Подозреваемый попытался догнать его, но не сумел.

После случившегося пострадавшего госпитализировали. Врачи спасли мужчину, оказав ему своевременную помощь.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.