Жителя Омутнинского района оштрафовали за видеосъемку

Вынесен приговор в отношении жителя Омутнинского района. Он обвинялся по ст. УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее он, явившись в суд для ознакомления с материалами дела, не подчинился законным требованиям пристава о соблюдении масочного режима и прекращении неразрешенной видеосъемки, тем самым совершив административное правонарушение.

Несмотря на неоднократные предупреждения, мужчина начал активно противодействовать сотруднику УФССП. Тому пришлось применить физическую силу и специальные средства.

Районный суд приговорил гражданина к штрафу и компенсации сотруднику морального вреда.