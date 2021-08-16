Жителя Омутнинского района осудили за смертельные травмы знакомому

Вынесен приговор жителю Омутнинского района. Он обвинялся по двум статьям УК.

Преступление произошло в марте в Песковке. Потерпевший распивал спиртные напитки в гостях у односельчанина. Вскоре в дом зашёл обвиняемый, который тоже находился в состоянии опьянения. Он избил жертву, якобы за то, что мужчина украл телефон, а затем совершил в отношении его действия сексуального характера.

Потерпевшего доставили в больницу с травмами тела и переломами ребер, где он впоследствии скончался.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото omutninsky.kir.sudrf.ru