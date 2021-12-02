Жителя Советска оштрафовали на 100 тыс. рублей за незаконную рубку леса

В отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Советска штрафа за уголовное преступление.

Он незаконно вырубил лес на большой площади и должен был выплатить 100 тыс. рублей.

В установленный срок (месяц с момента вступления приговора в законную силу) мужчина штраф не заплатил, и судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене наказания на другое, вплоть до лишения свободы.

Осознав вполне реальную перспективу оказаться в местах лишения свободы, должник погасил всю сумму штрафа и предоставил данные об уплате в УФССП.