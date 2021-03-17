Новая школа в Долгушино вместит 1100 учеников

Сейчас по словам руководства города завершается разработка проекта учебного заведения, и ожидают поступление федеральных средств на ее возведение.

В городской администрации прошла встреча с представителями общественного совета микрорайона Коминтерн. Самый острый вопрос, который тревожит местных жителей – появление школы в Долгушино.

Глава департамента образования горадминистрации Александр Петрицкий, сообщил, что создание этого учебного заведения занесено в госпрограмму Кировской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях». Сейчас вместе с руководством области стараются получить на это деньги из федерального центра.

По плану, это будет здание на 1100 школьников с бассейном и физкультурно-оздоровительными залами. Глава города Елена Ковалева отметила, что власти города очень рассчитывают на то, что в скором времени стройка начнется. Сейчас создание новых дорог и ремонт старых ведется с учетом перспектив развития данной территории.

Не давно мы писали о том, что в Кирове снесут 2 дома на улице Тюленина.

Фото: admkirov.ru