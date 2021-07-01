Жителям Кирова пересчитали плату за вывоз ТКО

Кировчанам пересчитали размер платы за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе проверки было установлено, что в начале года региональный оператор не обеспечил качественное оказание услуги по вывозу отходов от ряда многоквартирных домов Кирова. В связи с этим генеральному директору регоператора было внесено представление.

Также 12 тысяч кировчан получили перерасчет платы за вывоз ТКО. Общая сумма, на которую был снижен размер выплат, составила более 730 тысяч рублей.

Ранее по той же причине была пересчитана плата за вывоз мусора жителям Юрьянского района. Снижение выплат составило более 1,7 миллиона рублей.

Ранее мы писали, как изменятся тарифы на вывоз мусора с 1 июля 2021 года.