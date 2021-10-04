Жителям Кирова предлагают открыть кофейню с мгновенной окупаемостью

Кировчанам предлагают открыть кофейню самообслуживания с очень быстрой окупаемостью. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

«Гениальный бизнес» заключается в покупке кофе-автомата за 349 тысяч рублей и его установке в одном из популярных мест города. Если верить обещаниям, владельцев мобильных кофеен ждут золотые горы: пассивный доход от 20 до 90 тысяч рублей и невозможность уйти в минус.

Обслуживание кофейни в формате Старбакс занимает всего 15 минут в день. При этом аренда окупается при двух проданных стаканчиках кофе в день, а при 70 продажах заработок достигнет почти 120 тысяч рублей в месяц. Себестоимость продукта составляет 29 рублей.

Стоит отметить, что очереди у кофе-автоматов в Кирове образуются крайне редко. А это означает, что прибыль вряд ли окажется столь высока, как обещает продавец. Однако в случае неудачи «бизнес» обещают выкупить обратно.

Ранее мы писали, что в Кирове продают столовую за 15 миллионов рублей.

Фото: Авито.ру