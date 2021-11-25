Жителям Кирова рассказали, как написать письмо Деду Морозу

В кировском почтамте начала работу новогодняя почта. По ней юные жители города могут послать письмо Деду Морозу.

Отправить послание главному новогоднему персонажу можно в центральном отделении почтовой связи на улице Спасской, 43. Там установлен специально оформленный почтовый ящик. Опустить в него письмо можно будет до 31 декабря.

На конверте надо указать адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Для удобства отправителей адрес указан у новогоднего почтового ящика. Чтобы получить ответ, нужно написать свой адрес и обязательно указать индекс.

Письма и открытки из новогоднего ящика вынимаются ежедневно и отправляются в Великий Устюг. Также отправить письмо Деду Морозу можно через любой почтовый ящик в непосредственной близости от дома.

Почтовики отмечают, что пик посланий Деду Морозу обычно приходится на вторую декаду декабря. В прошлом году в Великий Устюг было отправлено более 5 тысяч писем не только от детей, но и от взрослых.

Ранее мы писали, что в Кирове появится Морозомобиль.