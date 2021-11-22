Жителям Кировской области рассказали, где найти хорошую няню для ребенка

В Кирове продолжает работу служба сертифицированных нянь. Сюда жители города могут обратиться за помощью, когда не с кем оставить ребенка. О работе службы рассказали в областном правительстве.

Служба сертифицированных нянь была создана в марте 2020 года. Изначально в ней работали 6 профессиональных нянь. Сейчас их уже 13.

Специалисты готовы оказать услугу по присмотру за детьми от года до 11 лет. Обратиться в службу могут жители Кирова, Котельнича, Вятских Полян, а также Вятскополянского, Советского, Омутнинского, Оричевского и Яранского районов.

Профессиональная няня присмотрит за ребенком в течение дня, сможет погулять с ним, а также отвести его в школу или секцию. Пригласить няню можно по телефону (8332) 78-00-68 или онлайн через сайт https://cspsid-kirov.ru/sluzhba-sertificirovannyh-nyan.

Оплата услуг няни почасовая. Стоимость работы зависит от времени суток и количества часов, которые специалист проводит с ребенком, и составляет от 150 до 190 рублей в час. Работают няни с 7 до 22 часов ежедневно.

О своем опыте обращения в службу сертифицированных нянь рассказали Богдан и Вероника. Молодая пара воспитывает дочку Есению, которой почти 2 года. Богдан работает инструктором по альпинизму и часто ездит в горы. А Вероника – актриса в кировском драмтеатре.

Работа отнимает много времени, и родителям не всегда удается выкроить время друг для друга. Поэтому на днях Богдан обратился в службу нянь.

— У супруги был день рождения, и я решил пригласить ее на праздничный ужин. Дочка еще маленькая, у нее свой режим дня, и я решил обратиться за помощью к специалистам, — говорит мужчина.

К Есении приехала Татьяна Цыпленкова, бывший воспитатель и многодетная мама. Ее «формула счастливого ребенка» состоит из любви, понимания и помощи. Татьяна сразу нашла общий язык с маленькой Есенией. Пока родители отдыхали, няня со своей подопечной успели поиграть, порисовать и почитать сказки.

— Мы хорошо провели время с девочкой: она достаточно смелая и легко идет на контакт. Я рада, что смогла стать частью доброй истории для этой семьи. Мы договорились, что если моя помощь еще понадобится, я обязательно приду, — говорит Татьяна.

Мама Есении Вероника уверена, что найти общий язык с маленьким ребенком – непростая задача. Но няня с ней справилась.