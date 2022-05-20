Жителям Кировской области рассказали, как получить компенсацию расходов на газификацию

Жителям нескольких населенных пунктов Кировской области компенсировали расходы на газификацию. Выплаты получили семьи из Слободского, Вятских Полян, Кумён, Уржума, Нолинска.

Напомним, программу социальной газификации объявил президент РФ Владимир Путин. В ее рамках газопровод бесплатно доводят до границы земельного участка в газифицированном населенном пункте.

Прокладку газопровода по участку и установку газового оборудования оплачивают собственники жилья. Затраты большие, и для поддержки жителей предусмотрена компенсация расходов. На эти цели областного бюджета выделено 227,4 миллиона рублей. Как получить компенсацию и что для этого нужно?

Кому выплачивают компенсацию за газификацию домовладения?

Компенсация выплачивается разово собственнику домовладения, который оплатил расходы на газификацию.

Что нужно, чтобы получить компенсацию?

Для получения компенсации должны быть соблюдены следующие условия:

домовладение должно быть включено в пообъектный план-график догазификации,

заявитель должен проживать в домовладении и быть зарегистрированным в нем,

доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Кировской области, на каждого члена семьи. ПМ на 2022 год – 16 893 рубля.

Каков размер компенсации?

Компенсация предоставляется в размере фактически понесенных расходов на газификацию домовладения, но не более 50 тысяч рублей. При определении точной суммы учитываются понесенные собственником расходы: траты на подключение к сети газораспределения населенного пункта домовладения, проектирование сети газопотребления, расходы на строительство внутреннего газопровода, приобретение и установку газоиспользующего оборудования и газового счетчика.

Куда будет перечислена компенсация?

Деньги могут быть перечислены компании, которая проводит работы по газификации. Также выплата может быть переведена непосредственно собственник домовладения. Указать удобный вариант следует в заявлении.

Как оформить компенсацию?

Чтобы получить компенсацию, собственник домовладения должен обратиться с заявлением в МФЦ или управление соцзащиты до 31 декабря 2023 года. Заявления принимаются с 16 апреля. Газификация при этом должны быть произведена в период с 21 апреля 2021 года до 31 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, что до 2025 года в Кировской области газифицируют почти 15 тысяч домовладений.