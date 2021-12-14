Жителям Кировской области рассказали о порядке замены газовых баллонов

Замена газовых баллонов вызывает множество вопросов у жителей Кировской области. О порядке ее проведения рассказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром газораспределение Киров», депутат Кировской гордумы Александр Чиликин.

По действующим законам, газовые баллоны являются собственностью потребителей. За их исправность и безопасность несут ответственность жители. В настоящее время от населения принимают баллоны не старше 1981 года выпуска. Предприятия, которые занимаются продажей газа, не имеют права брать баллоны с истекшим сроком эксплуатации.

В Кировской области учетом продажи и обмена газовых баллонов занимается ООО «Газэнергосеть Киров». Как подчеркнул Александр Чиликин, информация о покупке баллона заносится в базу. При последующих обращениях в компанию в течение 20 лет клиент будет получать наполненные газом баллоны с действующим сроком годности. Однако они будут выдаваться только в обмен на баллоны, полученные в ООО «Газэнергосеть Киров».

Баллоны ( в том числе бэушные) можно купить и у других продавцов. В этом случае для занесения в базу потребуются подтверждающие документы.

— Если баллон куплен у другого продавца, для занесения в базу гражданину необходимо предоставить информацию о баллоне (кассовый и товарный чек, в котором указаны дата приобретения, номер баллона, месяц и год выпуска). Тогда при последующих обращениях абонента обмен газового баллона будет осуществляться на тех же условиях, — пояснил Алексанлр Чиликин.

Глава регионального «Газпрома» также обратил внимание на то, что жителям следует своевременно проводить замену и ремонт газового оборудования, поскольку от этого зависит их безопасность.

Ранее мы писали, что в Кирове еще 8 населенных пунктов попали под программу догазификации.