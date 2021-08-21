Жителям Кировской области запретили посещать леса

В связи с аномальной жарой в Кировской области установили особый противопожарный режим. С 20 августа жителям региона запрещается посещать леса, разводить в них костры, жечь сухую траву и мусор и проводить пожароопасные работы.

По словам главы региона Игоря Васильева, это мера реагирования, необходимая для снижения рисков возникновения лесных пожаров.

Отметим, что, по информации КОГСАУ «Лесоохрана», на 21 августа в Кировской области действуют 5 лесных пожаров. Очаги горения зафиксированы в Кирсинском, Верхошижемском, Шабалинском и Лузском лесничествах.

Всего с начала сезона в лесах Кировской области произошло 115 пожаров.