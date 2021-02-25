Жителям Радужного дали воду

После коммунальной аварии в дома жителей микрорайонов Радужного и Васильки вернулась холодная вода.

По информации МУП «Водоканал», ремонтные работы были завершены к 17 часам. В настоящее время подача холодной воды в жилые дома и на другие объекты возобновлена в полном объеме.

Напомним, что 24 февраля 35 домов остались без воды из-за дефекта на сетях водоснабжения. На время устранения аварии к домам был обеспечен подвоз питьевой воды.

Поиск места дефекта и ремонтные работы велись с ночи и в течение всего дня 25 февраля. Как подчеркнули в МУП «Водоканал», в зоне раскопок будут проведены мероприятия по благоустройству территории.