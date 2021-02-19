Жителю Кировской области грозит срок за найденное ружье

Подробности рассказали в областном УМВД.

В нашем регионе прошла операция «Арсенал». Она заключалась в том, что правоохранители изымают из незаконного оборота оружие, а также запрещённые вещества.

Так, появилась информация, что житель Кирово-Чепецка пытается продать ружьё. Документов у него нет. Покупатель нашёлся. Он приехал, отдал три тысячи рублей и получил гладкоствольное охотничье ружьё. В этот момент пришли полицейские.

Они забрали оружие, задержали продавца. Продавцу 31 год. Ранее он уже был судим. Он рассказал, что трофей нашёл в заброшенных гаражах, которые подрядился разбирать. Самому ему такая находка была не нужна, и он решил её продать.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия». Продавцу грозит лишение свободы. Максимальное наказание — два года колонии.

Ранее мы писали, что в Кирове в многоэтажке нашли гранату.

Фото: popgun.ru