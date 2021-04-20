Жителю Свечи грозит 5 лет тюрьмы за хранение пороха

А мог бы получить за него 250 рублей, если бы сдал его правоохранителям вовремя.

Свечинские полицейские сообщили о том, что у местного жителя дома хранится опасное взрывчатое вещество. Стражи правопорядка отправились в гости к указанному 62-летнему мужчине.

Информация подтвердилась: у него в квартире нашли две банки с порохом. Общим весом более 480 граммов.

На владельца взрывчатого порошка завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, взрывчатых веществ». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Отметим, если бы мужчина сам добровольно сдал порох полицейским, не только избавился бы от уголовного преследования, но и выручил при этом 250 рублей.

Фото: forum.guns.ru

