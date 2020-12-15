Живая ель обойдётся кировчанам от 4 до 300 тысяч рублей

Чем ближе праздник, тем активнее в регионе будут патрулировать лесные массивы.

До нового года осталось полмесяца, это значит у министерства лесного хозяйства прибавляется работы. Так, с середины декабря в Кировской области усилилась охрана хвойных деревьев. Особенно следят за небольшими молодыми ёлочками. Именно их чаще всего выбирают «праздничные лесорубы».

Уже сейчас лесные инспекторы, лесничие, полицейские проводят рейды по проверке лесов. Главная цель — сохранить хвойные деревья.

Нарушителей ждёт крупный штраф. Для граждан — это около 4 тысяч рублей за срубленное дерево, для должностных лиц — до 40 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысячи рублей.

Как рассказали в правительстве Кировской области, если осуществляется рубка нескольких елей, то за это грозит уже уголовная ответственность.

В этом году в Кирове традиционно откроются ёлочные базары. На них все желающие смогут купить новогоднее дерево. В некоторых соседних регионах продажа ёлочек уже стартовала. Стоимость живых деревьев там стартует от 300 рублей. Сколько попросят продавцы ёлок в Кирове — пока не известно.

Фото: akspic.ru