Журналист «Кировской правды» стал лауреатом Всероссийского фестиваля

Виктор Бакин стал лауреатом VIII Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба»

В этом году в конкурсе участвовали 146 писателей, поэтов и публицистов из 47 субъектов Российской Федерации: от Хабаровского края на востоке до Калининграда на западе страны, от Крыма и Краснодарского края на юге до Архангельска на севере, а также из Индии, Израиля, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Отрадно, что в номинации «Проза» звания лауреата и диплома II степени удостоен вятский писатель и корреспондент «Кировской правды» Виктор Бакин. Так высоко отмечены его рассказ «Далекое. Святое. Дорогое…» и очерк «Шестьсот лет и шесть дней», посвященный Великорецкому крестному ходу.