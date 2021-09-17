Журналистам рассказали, как работает Центр общественного наблюдения

Сегодня в 11 часов в Центре общественного наблюдения за выборами представителям кировских СМИ рассказали, как организован процесс контроля за голосованием.

Центр наблюдения (г. Киров, ул. Преображенская, 41) начал работу одновременно с открытием избирательных участков.

В Центр выведена трансляция со всех 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, установленных на избирательных участках региона.

Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Кировской области Насими Назаров, на экраны выводятся изображения одновременно с 32-х избирательных участков. Каждые 2 секунды изображения автоматически «листаются», выводя изображения со следующих 32 участков. Таким образом, в течение минуты на экраны выводится картина со всех 949 камер наблюдения, установленных на участках региона.

— Видеотрансляция снабжена функцией «отмотки» назад, что позволяет восстановить картину на любом из участков в любой промежуток времени, в том числе, например, проверить достоверность информации, размещаемой в социальных сетях, — отметил Насими Назаров.

Система видеонаблюдения будет работать в круглосуточном режиме. Посмотреть её может любой желающий. Для этого необходимо подать предварительную заявку в Центр наблюдения за выборами. Ознакомиться с порядком подачи заявки можно на сайте Общественной палаты.

Также в Центр наблюдения каждый час поступает информация о ситуации на всех избирательных участках. Любые нарушения будут заноситься на специально созданную Общественным штабом «Карту нарушений».

— На данный момент информации о нарушениях нам не поступало, — сказал Насими Назаров. – УИКи сообщают, что голосование идет в штатном режиме.

Напомним, голосование продлится три дня – 17, 18, 19 сентября. Решение о многодневном голосовании принято для обеспечения эпидемиологической безопасности в период пандемии, чтобы развести потоки избирателей.

За избирательным процессом в Кировской области следят в общей сложности 5 659 наблюдателей (представители от политических партий, кандидатов, общественных объединений), в том числе более 2 тысяч наблюдателей – от Общественного штаба.