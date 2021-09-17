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Журналистам рассказали, как работает Центр общественного наблюдения

Тамара Полыхаева Главное, Выбор редакции, Новости, Общество

Сегодня в 11 часов в Центре общественного наблюдения за выборами представителям кировских СМИ рассказали, как организован процесс контроля за голосованием.

Журналистам рассказали, как работает Центр общественного наблюдения

Центр наблюдения (г. Киров, ул. Преображенская, 41) начал работу одновременно с открытием избирательных участков.

Журналистам рассказали, как работает Центр общественного наблюдения

В Центр выведена трансляция со всех 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, установленных на избирательных участках региона.
Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Кировской области Насими Назаров, на экраны выводятся изображения одновременно с 32-х избирательных участков. Каждые 2 секунды изображения автоматически «листаются», выводя изображения со следующих 32 участков. Таким образом, в течение минуты на экраны выводится картина со всех 949 камер наблюдения, установленных на участках региона.

— Видеотрансляция снабжена функцией «отмотки» назад, что позволяет восстановить картину на любом из участков в любой промежуток времени, в том числе, например, проверить достоверность информации, размещаемой в социальных сетях, — отметил Насими Назаров.

Журналистам рассказали, как работает Центр общественного наблюдения

Система видеонаблюдения будет работать в круглосуточном режиме. Посмотреть её может любой желающий. Для этого необходимо подать предварительную заявку в Центр наблюдения за выборами. Ознакомиться с порядком подачи заявки можно на сайте Общественной палаты.

Также в Центр наблюдения каждый час поступает информация о ситуации на всех избирательных участках. Любые нарушения будут заноситься на специально созданную Общественным штабом «Карту нарушений».

— На данный момент информации о нарушениях нам не поступало, — сказал Насими Назаров. – УИКи сообщают, что голосование идет в штатном режиме.
Напомним, голосование продлится три дня – 17, 18, 19 сентября. Решение о многодневном голосовании принято для обеспечения эпидемиологической безопасности в период пандемии, чтобы развести потоки избирателей.

За избирательным процессом в Кировской области следят в общей сложности 5 659 наблюдателей (представители от политических партий, кандидатов, общественных объединений), в том числе более 2 тысяч наблюдателей – от Общественного штаба.

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Тамара Полыхаева