Знаменитые пруды в Коминтерне облагородят

По словам местных жителей, привести в порядок эту территорию нужно было уже давно.

Жителей Коминтерна ждёт преображение местных прудов. Территория давно требует благоустройства. К тому же рядом находятся новые дома. Людям необходимо место отдыха.

И оно у них в ближайшее время может появиться. На сайте госзакупок опубликован лот, который предусматривает благоустройство территории водоёмов на улицах Павла Корчагина и Торфяная. Там находятся два пруда.

Предполагается, что на преображение будет потрачено 1,7 млн. рублей. Мероприятия пройдут в рамках одного из инвестиционных проектов. После благоустройства зона преобразится. Там появятся тротуары с брусчаткой, фонари, скамейки и лавки.

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Фото: yandex.ru