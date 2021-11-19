«Золотой телёнок» – 2021: Признание – лучший стимул для творчества

В Кирове при поддержке главы региона Игоря Васильева и председателя правительства области Александра Чурина прошёл третий международный кинофестиваль короткометражных фильмов

Торжественное закрытие главного вятского кинособытия 2021 года состоялось в среду в филармонии. Вечер вели звезда ТВ и эстрады Анна Семенович и комик Владимир Маркони, а награды победителям вручали губернатор Кировской области Игорь Васильев и председатель областного правительства Александр Чурин.

Вятский Кинотавр, Канны Нечерноземья

«Каннами Нечерноземья» и «вятским Кинотавром» назвала фестиваль Анна Семенович. И не зря. С каждым годом «Золотой телёнок» становится всё интереснее, а география его участников – всё шире.

Идея фестиваля родилась в 2018 году. Ровно через год состоялся первый «Золотой телёнок», столицей которого стал Киров. На конкурс поступило чуть более 600 работ.

В 2021 году на отборочный этап фестиваля было подано уже 764 заявки. До финала дошли 73 фильма общей продолжительностью 12 часов. В течение трёх дней работы транслировались на большом экране кинотеатра «Колизей». В числе зрителей были как «обычные» кировчане, так и авторы конкурсных роликов – начинающие режиссеры, продюсеры и сценаристы из разных городов России.

Жюри предстояло оценить их в рамках 8 номинаций – от коротких и весьма забавных рекламных роликов до глубоких социальных фильмов.

764 заявки было подано на «Золотой теленок» – 2021.

73 фильма прошли в финальный этап.

Показы фильмов из лонга листа фестиваля разбавляли выступления звёзд российской киноиндустрии. Кировчане и гости города смогли принять участие в мастер-классах по продюсированию, режиссуре и сценарному искусству от сценариста сериала «Интерны» Алексея Зюзина, автора «Горько» и «Ёлок» Алексея Казакова, продюсера «Временных трудностей» Даниила Махорта, актрисы озвучивания и дубляжа Ларисы Брохман, а также Дмитрия Дюжева, известного зрителям по сериалу «Бригада» и многим фильмам.

Кировчане встретили звёзд очень радушно, что гости не преминули отметить со сцены.

– На Вятке оказалось холодно, но люди принимают здесь тепло, – сказал Алексей Казаков.

– Я был в Кирове пять лет назад и провёл здесь несколько месяцев, снимая «Временные трудности». Очень рад вернуться, – добавил Даниил Махорт.

Все мероприятия фестиваля проходили при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. На входе в «Колизей» и филармонию организаторы проверяли QR-коды вакцинации. Задержек не возникало – адаптация к нововведениям прошла успешно.

– Фестиваль «Золотой телёнок» – важное событие в жизни нашего региона. Он создан для поддержки и помощи в самореализации молодых талантов киноискусства: актёров, режиссеров, продюсеров, а также для создания условий их дальнейшего развития, – отметил губернатор Игорь Васильев. – Особо подчеркну, что от начала и до конца мероприятие организовала кировская команда, которая зарекомендовала себя на федеральном уровне.

Гран-при – за Филиппа Киркорова

Обладателем гран-при фестиваля стал фильм известного блогера и актера Сергея Штепса из Екатеринбурга «Филипп, я твой сын». Герой ролика Алексей приходит знакомиться с родителями своей девушки. Но общение не клеится, и, запаниковав, парень говорит, что он сын Филиппа Киркорова. Но слово не воробей, и Алексею приходится добывать доказательства всеми доступными и не очень способами…

Награду абсолютному победителю вручил Дмитрий Дюжев, отметив, что Сергей снял очень мотивирующую историю. А сам Сергей, ставший и сценаристом, и режиссером, и монтажёром своего фильма, уверен, что даже участие в таком фестивале – уже победа.

– Это были невероятно сложные съёмки, учитывая, что я незнаком с Киркоровым. Мне удалось через 10 рукопожатий выйти на него, и не только. И снять в своём кино, – написал Штепс на своей странице «ВКонтакте». И поблагодарил всех с вятской сцены: съемочную команду – за работу, кировских зрителей – за внимание, а Филиппа Киркорова – просто так.

Награду в номинации «Короткометражное кино» вручил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Статуэтку «Золотого телёнка» из рук главы региона получил режиссёр родом из Новосибирской области Глеб Росс. 15-минутный ролик рассказывает о толерантности и гендерных стереотипах в киноиндустрии, а ещё о том, что ограничения рождают монстров.

Победителя в значимой для жителей города номинации «Снято в Кирове» наградил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Здесь приз достался фильму «Стержень» Артура Брондо, участника группы «Роднополисы».

– Здесь должен был стоять не только я, а вся моя команда – от автора идеи до монтажёра. Спасибо вам! – сказал Артур Брондо.

Кстати! Одну из ролей в фильме «Стержень» сыграла бездомная собака Илва, находившаяся на передержке у кировских волонтёров. После съемок в кино она стала домашней.

(по информации группы vk.com/daridobro_raduzhnii)

Победителей в других номинациях наградили звездные гости фестиваля. Символическими статуэтками и призами были отмечены анимационный фильм «Несчастный случай» Анастасии Пантелеевой, рекламный ролик «Не козел» Алексея Кащеева, скетч-ролик «Культурный код» Антона Храловича, социальное кино «Артист» Андрея Красавина и веб-сериал «Киберпанк USSSR» Алексея Хазова.

– Мы старались вложить в свои работы свою душу. Спасибо вам за признание! Это отличная мотивация продолжать, – отметили авторы роликов.

Стоит благодарности!

В завершение вечера ведущие от лица всех зрителей и участников выразили благодарность организаторам фестиваля, правительству Кировской области и лично губернатору Игорю Владимировичу Васильеву и председателю правительства Александру Чурину за проведение столь важного мероприятия. А собравшимся пожелали удачи – и дальнейших успехов.

– Желаем каждому режиссеру найти своего помощника, и всем – удачи, благополучия и никогда не угасающего творческого порыва. Это было замечательно! Будем надеяться, что ваше кино увидит и полюбит «широкий» зритель, а вы станете новыми звездами киноиндустрии, – пожелали на прощание ведущие.

Фото Александра Папырина