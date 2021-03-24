Зотина могут назначить замглавы администрации Кирова уже в конце марта

Члены комиссии гордумы по местному самоуправлению поддержали кандидатуру Сергея Зотина на должность замглавы администрации Кирова.

Однако окончательное решение будет принято лишь 31 марта на заседании думы. Предполагается, что Зотин будет курировать вопросы благоустройства и ЖКХ.

Сергей Зотин родился в 1981 году в Кирове. По образованию юрист. Работал в Ленинском территориальном управлении, управлении благоустройства и транспорта, отделе благоустройства, а также руководил областным Агентством по развитию моногородов.

В 2019 году назначен главой департамента городского хозяйства Кирова. С лета 2020 года является исполняющим обязанности заместителя главы администрации.