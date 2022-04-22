Зуевский вор повадился в Советский район за ноутбуком и телевизором

Советские полицейские поймали виновника двух краж.

Им оказался 40-летний ранее судимый житель Зуевского района. На его след вышли в связи с розыском телевизора, пропавшего в селе Мокино Советского района у пенсионерки, зимой жившей у родственников. Вернувшись, обнаружила пропажу и заявила в полицию.

Кроме телевизора у подозреваемого нашли дома ноутбук стоимостью 30 тысяч рублей, пропавший в августе прошлого года из детского сада в деревне Советского района. Преступник украл его через разбитое окно ночью, найти по горячим следам его не смогли. Задержанный находится под стражей.