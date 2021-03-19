Звезда «Модного приговора» Александр Васильев оказался «немного вятским»

В Кирове известный телеведущий, писатель и коллекционер рассказал о своих вятских корнях. Звезда программы «Модный приговор» сообщил о том, что его бабушка, Мария Рылова, родилась в 1892 году в деревне Карачи Ошланской волости Вятской губернии.

— Однако шести недель отроду она потеряла своего отца, и её мама передала девочку в богатую московскую семью. Здесь её воспитали как собственную дочь. Девочка росла в довольстве, но была самого обычного происхождения, — сообщил Александр Васильев сегодня на пресс-конференции в Вятском Художественном музее.

— Куда пропал отец моей бабушки? Что с ним случилось? Загадка! Может, в кировских архивах есть какая-то информация? Известно, что мужчину звали Григорий и у него были раскосые глаза, — сказал телеведущий.

Он также добавил, что его отец, Александр Павлович Васильев, также имел отношение к Кирову. Он был театральным художником и некоторое время (в 1930-х) работал в кировском драматическом театре.

Самого историка моды в Киров привело открытие выставки «Кино и мода» (0+) — собрания нарядов, некогда принадлежавших популярным советским актрисам и певицам. Подробности последуют. Пока — самое главное, что Александр Александрович сообщил об этих раритетах…

«В таком составе не показывал ещё нигде»

— Эта коллекция в таком составе нигде раньше не выставлялась. Это, скажем там, — совершенное новьё. В моей коллекции около полумиллиона вещей. Они хранятся в трёх государствах: во Франции, в Литве и России. Из-за пандемии сейчас мне доступна только российская часть. В разных городах нашей страны сегодня работают одновременно сразу 5 выставок с нарядами знаменитостей из моей коллекции, считая и кировскую.

Платья с историей

— Все платья подлинные. Со своей историей. Принадлежали известным актрисам.

Пополнять коллекцию всегда было очень сложно. Многие вещи приходят ко мне уже после кончины звёзд. Конечно, это очень грустно: когда уходит человек, то очень скоро из его дома выносят ставший ненужным гардероб. Так было с нарядами Любови Орловой, все вещи которой выбросили на помойку. Это ужасно. Поэтому коллекционеру надо быть постоянно начеку.

Почему актрисам жалко расставаться с платьями

— Редко когда звёзды сами хотят расстаться со своими нарядами. Дело в том, что все они уверены: им удастся похудеть и ещё поносить свои любимые платья. Пусть даже эти вещи — 1950-х или 1960-х годов.

Для каждой актрисы её любимое платье — это воспоминание её успеха. Это её премьера, её красная дорожка, её аплодисменты и букеты, её фотографии на обложках. Конечно, звёздам очень сложно расставаться с этими воспоминаниями, которые очень дороги…

Ранее мы рассказывали, как кировчане отметили 40-летие со дня первого полета первого кировского космонавта.