Звуковую рекламу магазина «Галамарт» в Кирове признали ненадлежащей

УФАС признало ненадлежащей звуковую рекламу магазина «Галамарт» в Кирове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Административное дело по факту звуковой рекламы в «Галамарте» на Лепсе, 4 было возбуждено в марте. Оказалось, что на стене ТЦ «Базар», где размещалась торговая точка, были установлены колонки. По ним шла нон-стоп реклама продукции.

Это является нарушением закона «О рекламе». Согласно документу, «распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается».

6 апреля реклама «Галамарта» была признана ненадлежащей. Однако предприниматель не получил предписания, поскольку добровольно устранил нарушение.

Отметим, что такое же дело было возбуждено в отношении магазина «Магнит Косметик» на Милицейской, 29.