1 апреля в Кирове стартует прием заявлений в 1-й класс

1 апреля в Кирове стартует приемная кампания по зачислению в школы будущих первоклассников. Об этом сообщили в горадминистрации.

В какие сроки будет проходить прием заявлений в 1-й класс?

Прием заявлений пройдет в 2 этапа. Первый продлится с 1 апреля по 30 июня. В это время будут приниматься заявления от граждан, проживающих на территориях, за которыми закреплены городские школы.

Второй этап продлится с 6 июля до 5 сентября. В это время подать заявления смогут родители, не проживающие на территориях, за которыми закреплены школы. Сделать это можно будет при наличии свободных мест.

Подать заявления можно будет как лично, так и в электронном виде. Информация о том, на каком ресурсе это можно сделать, будет доведена до родителей после 17 марта.

Какие документы нужны, чтобы подать заявление в 1-й класс?

заявление о зачислении в 1-й класс,

копия документа, удостоверяющего личность родителя будущего первоклассника,

копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости),

копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства. Договор договор купли-продажи, аренды и найма жилья к ним не относятся,

справка с места работы родителей будущего первоклассника (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение),

копия заключения ПМПК (при наличии);

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ, — если ребенок является иностранным гражданином или лицом без гражданства,

разрешение учредителя образовательной организации на обучение ребенка в более раннем или более позднем возрасте (до 6,5 года или после 8 лет).

Какие документы нужно прикладывать, если заявление подается в электронном виде?

Если заявление подается через электронную систему «Зачисление в образовательную организацию», к нему следует приложить отсканированные документы, перечисленные выше.

Сколько школ можно выбрать при подаче заявления?

Родители имеют право выбрать не более трех школ. Их следует указывать по порядку, начиная с приоритетной.

Когда ребенок будет зачислен в 1-й класс?

Приказ о приеме детей в школу будет издан директором в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть в начале июля. Если в приоритетной школе количество желающих поступить будет больше, чем мест для приема, заявление будет автоматически направлено в следующую по списку школу.

Могут ли ребенку отказать в приеме в 1-й класс и почему?

Руководство школы может отказать в приеме ребенка в 1-й класс только при отсутствии свободных мест. Об отказе родители должны быть уведомлены в письменном виде. После этого они могут обратиться в департамент образования, где им дадут информацию о наличии мест в ближайших школах и окажут содействие при приеме их ребенка в 1-й класс.

Могут ли принимать в 1-й класс на конкурсной основе?

Прием детей в 1-й класс государственных и муниципальных общеобразовательных школ на конкурсной основе запрещен. Однако разрешено проводить собеседование с ребенком с согласия родителей и в их присутствии.

В беседе могут принимать участие логопед, психолог и будущий учитель. Они оценивают уровень готовности ребенка к обучению в школе. Однако на результаты приема итоги собеседования влиять не должны.

В первый класс могут быть зачислены все дети соответствующего возраста (6,5-8 лет), независимо от уровня подготовки.