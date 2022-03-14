1 апреля в Кирове стартует прием заявлений в 1-й класс

1 апреля в Кирове стартует приемная кампания по зачислению в школы будущих первоклассников. Об этом сообщили в горадминистрации.
В какие сроки будет проходить прием заявлений в 1-й класс?
Прием заявлений пройдет в 2 этапа. Первый продлится с 1 апреля по 30 июня. В это время будут приниматься заявления от граждан, проживающих на территориях, за которыми закреплены городские школы.
Второй этап продлится с 6 июля до 5 сентября. В это время подать заявления смогут родители, не проживающие на территориях, за которыми закреплены школы. Сделать это можно будет при наличии свободных мест.
Подать заявления можно будет как лично, так и в электронном виде. Информация о том, на каком ресурсе это можно сделать, будет доведена до родителей после 17 марта.
Какие документы нужны, чтобы подать заявление в 1-й класс?
- заявление о зачислении в 1-й класс,
- копия документа, удостоверяющего личность родителя будущего первоклассника,
- копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,
- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости),
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства. Договор договор купли-продажи, аренды и найма жилья к ним не относятся,
- справка с места работы родителей будущего первоклассника (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение),
- копия заключения ПМПК (при наличии);
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ, — если ребенок является иностранным гражданином или лицом без гражданства,
- разрешение учредителя образовательной организации на обучение ребенка в более раннем или более позднем возрасте (до 6,5 года или после 8 лет).
Какие документы нужно прикладывать, если заявление подается в электронном виде?
Если заявление подается через электронную систему «Зачисление в образовательную организацию», к нему следует приложить отсканированные документы, перечисленные выше.
Сколько школ можно выбрать при подаче заявления?
Родители имеют право выбрать не более трех школ. Их следует указывать по порядку, начиная с приоритетной.
Когда ребенок будет зачислен в 1-й класс?
Приказ о приеме детей в школу будет издан директором в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть в начале июля. Если в приоритетной школе количество желающих поступить будет больше, чем мест для приема, заявление будет автоматически направлено в следующую по списку школу.
Могут ли ребенку отказать в приеме в 1-й класс и почему?
Руководство школы может отказать в приеме ребенка в 1-й класс только при отсутствии свободных мест. Об отказе родители должны быть уведомлены в письменном виде. После этого они могут обратиться в департамент образования, где им дадут информацию о наличии мест в ближайших школах и окажут содействие при приеме их ребенка в 1-й класс.
Могут ли принимать в 1-й класс на конкурсной основе?
Прием детей в 1-й класс государственных и муниципальных общеобразовательных школ на конкурсной основе запрещен. Однако разрешено проводить собеседование с ребенком с согласия родителей и в их присутствии.
В беседе могут принимать участие логопед, психолог и будущий учитель. Они оценивают уровень готовности ребенка к обучению в школе. Однако на результаты приема итоги собеседования влиять не должны.
В первый класс могут быть зачислены все дети соответствующего возраста (6,5-8 лет), независимо от уровня подготовки.