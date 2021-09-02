1 сентября в Кировской области изъяли более 600 литров незаконного алкоголя

1 сентября в магазинах Кировской области была запрещена продажа алкоголя в розницу. Однако некоторые предприниматели нарушили запрет.

В общей сложности в День знаний сотрудники полиции выявили 44 правонарушения, связанных с незаконной продажей алкоголя. В 5 точках спиртное продавали несовершеннолетним. Дважды продавцы повторно пытались продать запрещенные напитки.

В ходе проверочных мероприятий полицией было изъято более 600 литров алкогольной продукции. Ее суммарная стоимость составила 100 тысяч рублей.

В Кирове было выявлено 19 нарушений, причем большая часть их них была зафиксирована в круглосуточных мини-маркетах. Так, в одном из магазинов на Ленина продавался алкоголь с признаками подделки. Товар был изъят и направлен на экспертизу, а в отношении нарушителя составлен административный протокол.