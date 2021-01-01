1 января десятки кировчан вышли на пробежку

В полдень в разных районах города состоялся забег новогодних обещаний-2021.

Главный старт города Кирова состоялся в Кочуровском парке. Несколько участников для создания праздничной атмосферы надели шапку Деда Мороза, кто-то шапочку Снегурки с косами, а спортсмены старшего возраста вооружились палками для скандинавской ходьбы. После разминки 2021 метр возле ёлочки (или два раза вокруг парка) пробежали около 30 человек.

Нынче из-за ограничений массового движения, как раньше не получилось. Напомним, в прошлом году, несколько сотен кировчан пробежали 2020 метров в Гагаринском парке. В этот раз организаторы просили участвовать в забеге с соблюдением всех мер безопасности. Но бежать в маске, конечно, тяжело.

Чтобы не создавать толпу организаторы указали, что свой стартовый номер можно будет забрать в любой из кофеен сети Coffe Like до 1 января и от них же бежать свои 2021 метр в любой части города.

Несколько горожан пришли к месту традиционного забега – Гагаринскому парку. Там совместного бега не получилось – бежали отдельно по 1- 2 человека. Всего — около 10 человек.

Фото: vk.com/drugarslana