13 декабря в кировских домах побежит зеленая вода

13 декабря в Кирове пройдут мероприятия по выявлению утечек, незаконных подключений и хищений теплоносителя. Для проверки в сетевую воду будет введен краситель «Уранин А» зеленого цвета. Об этом сообщили в Кировском филиале «Т Плюс».

«Уранин А», или флуоресцин придает воде желто-зеленый цвет. На качество водопроводной воды он никак не влияет и безвреден для здоровья людей и состояния окружающей среды.

Если из крана побежит зеленая вода, это означает, что в теплопринимающей установке дома есть неисправности, и вода из батарей попадает в водопровод. Об этом следует сообщить в контактный центр кировских тепловых сетей по номеру 716-716 или оставить сообщение на сайте hot-water-kirov.ru.