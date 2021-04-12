14 апреля в Кирове пройдет первая science drama

В среду, 14 апреля, будет реализован совместный проект Информационного центра по атомной энергетике и Кировского драматического театра.

В Studio 101 (ул.Ленина, 101а) зрителей ждет эскиз спектакля «Цветы для Элджернона». Это история об умственно отсталом юноше, который решил принять участие в эксперименте по повышению интеллекта. В результате IQ главного героя стал запредельно высоким. Но этого ли он хотел?

Суть проекта заключается в том, что наука заходит в театр, а ученые участвуют в постановке наравне с артистами. В дискуссии примут участие представители ВятГУ, КГМУ, ФАНЦ Северо-Востока (Зональный институт) и все зрители.

Эскиз спектакля готовит команда драмтеатра во главе с художественным руководителем Евгением Ланцовым. Режиссёром эскиза выступил дипломник ГИТИСа Павел Беренштейн, а сам эскиз готовится по пьесе драматурга Елены Иоос (Екатеринбург).

Сбор зрителей — с 18:00, начало — в 18:30.

Вход свободный. Регистрация здесь.