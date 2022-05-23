Главная > Новости > 1408 человек уже проголосовали на праймериз

1408 человек уже проголосовали на праймериз

Михаил Смирнов Новости, Власть

Сегодня, 23 мая, стартовало предварительное голосование «Единой России». По его итогам будут определены кандидаты от партии для участия в осенних выборах в Кировскую городскую Думу.

Голосование проходит с 23 по 29 мая включительно на сайте https://pg.er.ru/. На 11:45 проголосовали уже 1408 избирателей.

Всего в качестве избирателей на данный момент зарегистрировались около 10 тысяч кировчан. Регистрация избирателей продолжится по 27 мая включительно. 28 и 29 мая зарегистрироваться будет невозможно.

Напомним, в предварительном голосовании в качестве кандидатов принимают участие 182 человека. Таким образом, на одно место претендуют 5 человек. Среди участников – работники промышленных предприятий, предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, культуры, волонтеры.

Почти половина кандидатов предварительного голосования (78 человек, или 42%) – женщины. В праймериз активно участвует и молодежь – 36% от числа претендентов.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Михаил Смирнов