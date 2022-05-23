1408 человек уже проголосовали на праймериз

Сегодня, 23 мая, стартовало предварительное голосование «Единой России». По его итогам будут определены кандидаты от партии для участия в осенних выборах в Кировскую городскую Думу.

Голосование проходит с 23 по 29 мая включительно на сайте https://pg.er.ru/. На 11:45 проголосовали уже 1408 избирателей.

Всего в качестве избирателей на данный момент зарегистрировались около 10 тысяч кировчан. Регистрация избирателей продолжится по 27 мая включительно. 28 и 29 мая зарегистрироваться будет невозможно.

Напомним, в предварительном голосовании в качестве кандидатов принимают участие 182 человека. Таким образом, на одно место претендуют 5 человек. Среди участников – работники промышленных предприятий, предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, культуры, волонтеры.

Почти половина кандидатов предварительного голосования (78 человек, или 42%) – женщины. В праймериз активно участвует и молодежь – 36% от числа претендентов.