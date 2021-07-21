ДТП произошло на улице Преображенской областного центра рядом с домом №53.

16-летнего кировчанина сбили на пешеходном переходе 20 июля в начале двенадцатого. Женщина за рулем старенькой «Тойоты» не среагировала на появление человека на проезжей части.

Несовершеннолетний пострадавший получил небольшие травмы. И отправился по делам своим ходом. Автомобилистке выписан штраф.

Ранее мы сообщали, что в этот же день на этой же улице упала пассажирка троллейбуса маршрута №8.

Фото: ГИБДД Кировской области