2,8% хлеба в Кировской области не соответствует нормативам

Роспотребнадзор по Кировской области подвёл итоги мониторинга качества хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий изделий в I квартале.
Контроль осуществлялся как в ходе надзорных мероприятий, так и с использованием лабораторных методов исследований.
За I квартал было отобрано свыше 500 проб продукции. 2,8% из них не соответствовало нормативам по физико-химическим показателям.
В то же время в пробах отсутствовали ГМО, микотоксины, патогенные микроорганизмы, пестициды, радионуклиды и токсичные элементы.
Из оборота изъято и утилизировано собственниками 11 партий (29 кг) некачественной и опасной продукции. Виновных в нарушениях привлекли к административной ответственности.
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