2 года женщина прятала в подвале тело убитого сожителя

Следователи Юрьянского района обнаружили мертвого мужчину в одном из домов в поселке Опарино.

Оказалось, трагедия в центре Опаринского района в частном доме на улице Труда разыгралась два года назад. 34-летняя женщина поссорилась со своим 32-летним сожителем, схватилась за топор и зарубила его. Чтобы скрыть преступление, бывшая жена отнесла тело в подвал своего дома. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Тревогу о пропаже мужчины забила его мать. В сентябре 2019 года Она обратилась в полицию, что не может своими силами найти сына с апреля. Полицейские опросили его коллег, приятелей и, конечно, сожительницу. Но никто не мог пояснить, куда тот пропал.

Тогда уже решили, что он бросил дом и уехал в другой регион на ПМЖ. Однако было не понятно, почему он не выходил на связь с матерью.

Поиски продолжались. На днях сотрудники угрозыска узнали, что к исчезновению мужчины причастна его гражданская жена. Стражи правопорядка вновь ее опросили, предоставив новые факты. Женщина призналась в том, что совершила убийство сожителя и спрятала тело.

Сейчас в отношении Родиона Раскольникова в женском обличье завели уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют подробности всего, что привело к трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области нетрезвого стрелка отправили в психбольницу.

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области