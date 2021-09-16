2 октября кировские байкеры закроют мотосезон

2 октября в Кирове состоится закрытие мотосезона-2021. По улицам Кирова проедут байкеры, а для гостей будет организована развлекательная программа.

Мероприятие начнется в 15 часов на площадке в Талице. Там соберутся кировские и приезжие мотоциклисты. Кировчане смогут увидеть выставку мотоциклов и принять участие в конкурсах, а также устроить мотофотосессию.

Праздник продолжится в 19 часов в клубе Gaudi. Перед собравшимися выступит группа «Черный вторник» — трибьют-проект группы «Сектор Газа».

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке прошли мотогонки всероссийского масштаба.

Фото: vk.com/ordensevera88