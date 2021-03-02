2 района Кировской области попали в угрожаемую зону по африканской чуме свиней

Несколько территорий региона включены в угрожаемую зону по африканской чуме свиней. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте областного правительства сегодня, 2 марта.

Как следует из документа, во вторую угрожаемую зону по АЧС попали два района области – Вятскополянский и Малмыжский. Карантинные ограничения распространятся на охотничьи угодья завода «Молот», а также Преображенского, Большекитякского и Новоисмаильского сельских округов Малмыжского района. К этим территориям будут применены карантинные мероприятия.

Напомним, что первой угрожаемой зоной, непосредственно граничащей с очагом АЧС, являются 2 района Татарстана. Вторая угрожаемая зона глубиной до 100-150 километров опоясывает первую. В ней запрещена торговля животными и продуктами свиноводства, выпас свиней, а также усилен ветеринарный контроль за состоянием животных в хозяйствах.

Напомним, что в 2018 году африканская чума свиней вплотную подошла к границам Кировской области. Но с вспышкой справились.